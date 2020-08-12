شكرا لبحثكم عن خبر مصدر بالرئاسة يكشف متى ولماذا وكيف غادر الرئيس هادي السعودية الى الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر مطلعة، مغادرة الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء امس الثلاثاء، من مقر إقامته المؤقتة في العاصمة السعودية الرياض.

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وبحسب المصادر فإن الرئيس هادي غادر الرياض متوجهًا إلى الولايات المتحدة، لإجراء فحوصات طبية دورية، بحسب المصدر أونلاين.

واشارت المصادر الى أن الرئيس هادي يسافر بشكل شبه سنوي لإجراء فحوصات طبية دورية.