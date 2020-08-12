شكرا لبحثكم عن خبر مصدر بالرئاسة يكشف متى ولماذا وكيف غادر الرئيس هادي السعودية الى الولايات المتحدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر مطلعة، مغادرة الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء امس الثلاثاء، من مقر إقامته المؤقتة في العاصمة السعودية الرياض.
وبحسب المصادر فإن الرئيس هادي غادر الرياض متوجهًا إلى الولايات المتحدة، لإجراء فحوصات طبية دورية، بحسب المصدر أونلاين.
واشارت المصادر الى أن الرئيس هادي يسافر بشكل شبه سنوي لإجراء فحوصات طبية دورية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالرئاسة يكشف متى ولماذا وكيف غادر الرئيس هادي السعودية الى الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.