مصادر: الرئيس يتجه إلى الولايات المتحدة في رحلة علاجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الثلاثاء إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيغادر السعودية متجها إلى الولايات المتحدة للخضوع لعلاج طبي غدا الأربعاء.

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ويخضع رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والذي يقيم حاليا في الرياض منذ أن سيطرت حركة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2015، للعلاج من اعتلال في القلب منذ عام 2011.

وقال المصدران إنه ينتظر أن يعود خلال أسبوع.

وسافر هادي عدة مرات لإجراء فحوصات طبية وللعلاج في الولايات المتحدة، وكانت آخر مرة في يونيو عام 2019.