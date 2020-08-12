مصرع وجرح مرتزقة في هجوم على مواقعهم في الزاهر بالبيضاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – البيضاء أغارت قوات الجيش واللجان الشعبية، الثلاثاء، على مواقع المرتزقة في جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء.

وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية إغارة على مواقع وتحصينات المرتزقة في جبهة الزاهر وأدت العملية لقتل وجرح العديد من المرتزقة وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة.

وأضاف المصدر أن عملية الإغارة على مواقع المرتزقة في الزاهر أدت لفرار من تبقى من قوات العدو.. مضيفا أن وحدة الهندسة فجرت العديد من العبوات الناسفة بمجاميع المرتزقة ما أدى لمضاعفة خسائرهم.

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