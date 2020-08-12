شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد «15» صورة تبرز مفاتنها وأنوثتها الصاخبة .. الإعلامية السعودية ومذيعة قناة MBC "لجين عمران" تخطف الانظار وتسلب عقول الشباب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر الاعلامية "لجين عمران" اشهر إعلامية سعودية تعمل في قناة MBC ، ونالت شهرة واسعة خلال فترة قصيرة من ظهورها الإعلامي .

وتحرص الاعلامية لجبن عمران في معظم اطلالاتها على الظهور بمظهر خاص واستايل بسيط يتناسب مع الزمان والمكان الذي تتواجد فيه .

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واشتهرت لجين عمران بعد تقديمها برنامج صباح الخير ياعرب بطريقتها الخاصة ولمع اسمها بشكل واسع في سماء الاعلام العربي .

في هذة المقالة نصطحبكم بجولة سريعة للتعرف على ابرز الاستيايلات والاطلالات للاعلامية لجين عمران