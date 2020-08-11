شكرا لبحثكم عن خبر الحسني: صحة الرئيس هادي في خطر،، ولا ندري ما الذي حصل؟؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر القيادي البارز في المقاومة الجنوبية "عادل الحسني" تغريدة مقتضبة قبل قليل كشف فيها عن غموض يحيط الوضع الصحي للرئيس " هادي " وسط انباء عن مغادرة الأخير الرياض الى الولايات المتحدة لاجراء فحوصات طبية دورية . نص التغريدم : "صحة الرئيس هادي في خطر،، ولا ندري ما الذي حصل؟؟".

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