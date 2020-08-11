وكيل محافظة عدن يطلع على مشاريع الطرق وعمل صندوق النظافة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة عدن محمد شاذلي، على أهم مشاريع الطرق العاجلة والآنية التي يتم تنفيذها بإشراف من مكتب الأشغال العامة والطرق في المحافظة.



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وناقش الوكيل مع مدير مكتب الأشغال المهندس وليد الصراري، إمكانية الإسراع بتنفيذ مشروع الصيانة الطارئة والعاجلة في رصف وتأهيل وإعادة سفلتة الأجزاء الأكثر تضررا من طريق الجسر البحري وطريق الحمراء والتواهي، والعمل على إنشاء مناهل لتصريف مياه الأمطار والمجاري، من أجل الحفاظ على سلامة الطرق والسيارات والمواطنين.

وفي السياق، اطلع الوكيل محمد شاذلي، خلال لقائه، اليوم، مع المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة في عدن المهندس قائد راشد، على التحديات التي تواجه عمل الصندوق في رفع مخلفات القمامة من جميع أحياء وشوارع مديريات عدن، وكيفية تنفيذ خطط العمل وتفعيل آلية الأداء في الميدان رغم شحة الإمكانيات الفنية والمالية بمشاركة المعدات التابعة لصندوق النظافة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبفريق عمل ميداني بلغ أكثر من ألف عامل نظافة.