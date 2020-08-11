شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطة المحلية في المهرة تعزز مديرية شحن بمولدين كهربائيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 عززت السلطة المحلية بمحافظة المهرة، مديرية شحن، بمولدين كهربائيين لرفع القدرة التوليدية للكهرباء بالمديرية، وذلك في إطار خطط وبرامج قيادة محافظة المهرة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية في المديريات.

Advertisements وتمت اليوم عملية إدخال المولدين محطة توليد الكهرباء بمديرية شحن، وجاري العمل على تركيبها لإدخالها إلى الخدمة وتعزيز الطاقة التوليدية والحد من انقطاعات الكهرباء. وعبر مدير عام مديرية شحن الشيخ محمد زعبنوت، عن شكره الجزيل لجهود محافظ المهرة محمد علي ياسر، وتجاوبه مع مطالب المواطنين، وحرصه الدائم على حل مشكلة الكهرباء في مديرية شحن والمديريات الأخرى.

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