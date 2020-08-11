ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020 وهي كالتالي :

مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالجبلية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/494813/ الأرصاد يتوقع إستمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء على أجزاء واسعة https://www.elyamnelaraby.com/494817/ جبهة الضالع.. ثبات القوات الجنوبية يحرق أوراق المليشيات الحوثية https://www.elyamnelaraby.com/494819/ محافظ عدن يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي https://www.elyamnelaraby.com/494840/ مناقشة قضايا الخدمات العامة في مديرية شبام حضرموت Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/494853/ هكذا تم إلقاء القبض على سفاح انماء ( الإسم والمكان ) https://www.elyamnelaraby.com/494879/ افتتاح أربعة مشاريع تنموية بمديرية الحوطة بتمويل منظمة كير https://www.elyamnelaraby.com/494886/ محافظ المهرة يطلع على تأهيل الطرق المتضررة من الحالات المدارية https://www.elyamnelaraby.com/494889/ لجنة قضائية تؤكد عدم وجود نترات الأمونيوم في ميناء عدن https://www.elyamnelaraby.com/494911/ تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/494914/

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