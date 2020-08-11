ورد الآن : معارك طاحنة تدور الان بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وطيران التحالف يتدخل بصورة عاجلة.. تفاصيل أكثر

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عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عسكرية في محافظة أبين اليوم الثلاثاء، عن استمرار المواجهات المسلحة بين مليشيا الإنتقالي المدعوم إماراتيا وبين قوات الجيش الوطني في أبين، بعد نحو أسبوعين من الإعلان عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وقالت المصادر إن مواجهات اندلعت بين فصائل المرتزقة في جبهة الطرية ووادي سلا شرقي مدينة زُنجبار مركز محافظة أبين. وأشارت المصادر إلى أن طيران التحالف استهدف بغارات جوية مكثفة مليشيا الإنتقالي، لافتاً إلى أن المواجهات الدائرة بين الجانبين بالأسلحة المتوسطة رافقها قصف بالأسلحة الثقيلة وعمدت المدفعية لقصف مكثف من الجانبين أسفر عن سقوط عدد من الجرحى من طرفي القتال اثر قصف مدفعي متبادل بينهما.

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