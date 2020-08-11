شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيون يسيطرون على معسكر استراتيجي في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت مليشيا الحوثي من السيطرة على معسكر استراتيجي في مدينة مأرب مساء اليوم. وقالت مصادر محلية ان مليشيا الحوثي سيطرت على معسكر الكمب الاستراتيجي في مديرية ماهلية محافظة مأرب. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed واشارت المصادر الى ان قوات الحوثي تمكنت من اسقاط المعسكر دون قتال بعد هروب قوات تابعة لحزب الاصلاح منه.

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