شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..هذا ما فعلته اليوم قبائل مأرب وأثار رعب الحوثيين قبل إعلانهم الأخير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجددت المقاومة الشعبية،" العهد بالمضي قدما بدرب النضال صفا واحدا في مواجهة الحوثيين حتى إسقاط الانقلاب ومشروعه ، والانتصار للمشروع الوطني الجامع، باستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبناء اليمن الاتحادي، وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل، التي أجمعت عليها كل القوى والمكونات الوطنية" . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed كما أكدت قبائل مأرب أن مطارح نخلا كانت النواة الأولى لمقاومة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران بعد 2015، وعلى أسوار مأرب كسرت طموحاته وتبددت أحلامه، معربة عن شكرها للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على دعمهم وإسنادهم في معركتهم ضد جماعة الحوثي. Advertisements وأعلنت جماعة الحوثيين اليوم السيطرة على معسكر تابع للقوات الحكومية في محافظة مأرب النفطية (شمال شرقي اليمن). ونقلت قناة العالم الإيرانية الموالية للجماعة عن مصادر عسكرية، إن مسلحي الجماعة سيطروا على معسكر الكمب وموقع حيد الثور الاستراتيجي في مديرية ماهلية جنوب المحافظة

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