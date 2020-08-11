شكرا لقرائتكم خبر عن غزوان المخلافي يتعرض للضرب المبرح بعد إلقاء القبض عليه من قبل “غدر الشرعبي” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في محافظة تعز اليوم الثلاثاء، إن مسلحين تابعين لأحد القيادات المسلحة الغير نظامية، في تعز تمكنوا من اعتقال غزوان المخلافي قائد احد الفصائل المسلحة التابعة لحزب الإصلاح.

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وأكدت المصادر أن عناصر المدعو” غدر الشرعبي” وهو قيادي بارز في تعز ويقود جماعات مسلحة غير نظامية، والتي بدورها قامت اليوم بالاعتداء والقبض على غزوان المخلافي بعد عدة أيام من المواجهات المسلحة بين الطرفين والتي استمرت حتى مغيب شمس اليوم الثلاثاء وانتهت بالقبض على غزوان المخلافي.

وأوضحت المصادر التي تحفظت عن ذكر اسمها، أن غزوان المخلافي تعرض للضرب المبرح بعد أن تمكنت عناصر غدر الشرعبي، إلقاء القبض عليه بعد معارك عنيفة بين الطرفين.

يذكر إن محافظة تعز التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية والجيش الوطني تشهد صراعات عسكرية كبيرة وانفلات أمني كبير، كما ششهدت الايام الثلاثة الماضية اقتتال بيني بين تلك الفصائل تسبب بسقوط العشرات بين قتيل وجريح بينهم مدنيين