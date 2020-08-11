شكرا لقرائتكم خبر عن قناة المسيرة التابعة لالحوثيين تعلن خبراً غير سار للشرعية اليمنية وهذه تفاصيله المؤسفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، إنها تمكنت من السيطرة على مواقع جديدة بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني.

ونقلت قناة "المسيرة" الحوثية عن مصدر عسكري في الجماعة قوله؛ إن المليشيات سيطرة على مواقع جديدة في جبهة الزاهر بالييضاء.

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وكان المركز الإعلامي للجيش الوطني، أكد ان أبطال الجيش الوطني نفذوا، كميناً محكماً لمليشيات الحوثي في إحدى شعاب منطقة قانية.

وبحسب المركز، فقد أسفر الكمين عن مصرع العديد من عناصر المليشيات بينهم قيادي ميداني يدعى "الرزامي" إلى جانب العديد من الجرحى والأسرى.

وتشهد جبهات محافظة البيضاء معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية، وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح العشرات أغلبهم من الحوثيين.