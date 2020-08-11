جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – خاص



حتى وقت قريب ظلت شوارع العاصمة صنعاء تكتظ لعدة عقود بعشرات المواكب المسلحة المحسوبة على عدد من النافذين والمشائخ وفي مقدمتهم اولاد الأحمر.

ومع قدوم العدوان على اليمن وخروج المئات من الفاسدين والنافذين من العاصمة صنعاء في اكبر عملية تطهير تشهدها البلاد، انتقلت ظاهرة المواكب المسلحة الى المحافظات الجنوبية وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الاصلاح.

وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأحدى المواكب التابعة لأحد النافذين في محافظة شبوة.

ويظهر من خلال الصور التي رصدها “الخليج 365” تحرك شيخ قبلي بموكب يتكون من سبع سيارات على متن بعضها اسلحة متوسطة. وتناقل نشطاء صور اخرى لمواكب كلا من

علي محسن الاحمر في مأرب Advertisements قيادات المجلس الانتقالي محافظ المهرة السابق في حكومة هادي باكريت

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. ظاهرة مقلقة تختفي من صنعاء مع بدء العدوان ليستنسخها الإصلاح في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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