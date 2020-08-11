جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 97 خرقاً خلال الـ24 الساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين الخروقات تحليق طائرتين حربيتين في أجواء حيس. وأشار المصدر إلى أن خروقات العدوان شملت أيضاً تحليق طائرتين تجسسيتين في أجواء الدريهمي و20 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي و73 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 97 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 الساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.