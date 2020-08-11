استشهاد وإصابة 12 مواطنا بنيران قوى العدوان في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة استشهد وأصيب 12 مواطنا بينهم أطفال، اليوم، بنيران قوى العدوان السعودي بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن قوى العدوان أطلقت قذيفتي مدفعية على منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه، ما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح 11 آخرين بينهم 6 أطفال.

وأدان المصدر استمرار قوى العدوان في استهداف القرى والمناطق الآهلة بالسكان في الحديدة وارتكابه للمجازر والجرائم في إنتهاك سافر للأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني.

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