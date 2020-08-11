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عدن - ياسمين التهامي - تعميم هام صادر عن الخطوط الجوية اليمنية للمسافرين الى القاهرة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الخطوط الجوية اليمنية تنويه هام للمسافرين الى جمهورية مصر العربية عن إجراءات ضرورية جديدة. وأكدت الشركة في التنويه الموجه الى المسافرين على ضرورة عمل فحص الخطوط الجوية اليمنية تنويه هام للمسافرين الى جمهورية مصر العربية عن إجراءات ضرورية جديدة. وأكدت الشركة في التنويه الموجه الى المسافرين على ضرورة عمل فحص كورونا سلبي صادر خلال مدة زمنية لاتزيد عن 72 ساعة من السفر. واشارت " ان هذا الاجراء سيبدأ من تاريخ 15 اغسطس الجاري وفقا للتعميم الصادر من وزارة الطيران المصرية.

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