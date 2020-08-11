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عدن - ياسمين التهامي - الصوفي يكشف عن الخطأ الذي إرتكبه «علي عبدالله صالح» وتكرره السعودية في اليمن !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ السكرتير السابق للرئيس اليمني الراحل “علي عبد الله صالح" والصحفي اليمني نبيل الصوفي على الحوار الدائر في الرياض الان مشبها اياه بانه نسخة من حوارات الاطراف في صنعاء بين 2009 و 2011. وقال الصوفي في تغريدة على حسابه في “تويتر":"الحوار في الرياض الان يتحول كانه نسخة من حوارات الاطراف في صنعاء بين 2009 و 2011. وأضاف:"حوار لاعلاقة له بالتحديات والمخاطر على الارض.. فمن يدفع الثمن على الارض يصبح أقل حتى من القادرين على الابتزاز". وولفت الى أن السعودية تكرر خطأ الزعيم (في اشارة للرئيس اليمني الراحل "علي صالح" ) يومها، اعطاء الوقت والجهد للتسويات على حساب الحلول". السكرتير السابق للرئيس اليمني الراحل “علي عبد الله صالح" والصحفي اليمني نبيل الصوفي على الحوار الدائر في الرياض الان مشبها اياه بانه نسخة من حوارات الاطراف في صنعاء بين 2009 و 2011. وقال الصوفي في تغريدة على حسابه في “تويتر":"الحوار في الرياض الان يتحول كانه نسخة من حوارات الاطراف في صنعاء بين 2009 و 2011. وأضاف:"حوار لاعلاقة له بالتحديات والمخاطر على الارض.. فمن يدفع الثمن على الارض يصبح أقل حتى من القادرين على الابتزاز". وولفت الى أن السعودية تكرر خطأ الزعيم (في اشارة للرئيس اليمني الراحل "علي صالح" ) يومها، اعطاء الوقت والجهد للتسويات على حساب الحلول".

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