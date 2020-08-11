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عدن - ياسمين التهامي - تأجيل مباراة في الدوري المغربي بسبب فيروس كورونا !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت العصبة الإحترافية لكرة القدم في المغرب عن تأجيل مباراة نادي اتحاد طنجة والنهضة البركانية، التي كانت مقررة مساء اليوم، ضمن منافسات الدورة 21 من البطولة الإحترافية إلى موعد لاحق. وقالت العصبة في بلاغ نشرته ،اليوم الثلاثاء، على الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم، إن هذا القرار جاء "بناء على قرار السلطات المحلية بمدينة طنجة القاضي بوضع لاعبي فريق الاتحاد الرياضي لطنجة تحت الحجر الصحي". وكانت إدارة نادي اتحاد طنجة كشفت ،أول أمس الأحد، عن إصابة 23 لاعبا وإداريا وتقنيا بفيروس كورونا المستجد. وقالت إدارة النادي على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إن "النادي، يبلغ بأسف شديد أن المسحة الطبية التي خضعت لها كل مكونات الفريق السبت للكشف عن فيروس كورونا جاءت 23 منها إيجابية". وأوضح النادي أن الأمر يتعلق ب 16 لاعبا، وعضوين من الطاقم التدريبي، وعضو من الطاقم الطبي وثلاثة أفراد من إدارة النادي ومكلف بمعدات الفريق. ويحتل فريق اتحاد طنجة، الذي كان سيواجه مساء فريق نهضة بركان، الرتبة ما قبل الأخيرة (15) بمجموع 15 نقطة جمعها من ثلاثة انتصارات وستة تعادلات و11 هزيمة في 20 لقاء. ت العصبة الإحترافية لكرة القدم في المغرب عن تأجيل مباراة نادي اتحاد طنجة والنهضة البركانية، التي كانت مقررة مساء اليوم، ضمن منافسات الدورة 21 من البطولة الإحترافية إلى موعد لاحق. وقالت العصبة في بلاغ نشرته ،اليوم الثلاثاء، على الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم، إن هذا القرار جاء "بناء على قرار السلطات المحلية بمدينة طنجة القاضي بوضع لاعبي فريق الاتحاد الرياضي لطنجة تحت الحجر الصحي". وكانت إدارة نادي اتحاد طنجة كشفت ،أول أمس الأحد، عن إصابة 23 لاعبا وإداريا وتقنيا بفيروس كورونا المستجد. وقالت إدارة النادي على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إن "النادي، يبلغ بأسف شديد أن المسحة الطبية التي خضعت لها كل مكونات الفريق السبت للكشف عن فيروس كورونا جاءت 23 منها إيجابية". وأوضح النادي أن الأمر يتعلق ب 16 لاعبا، وعضوين من الطاقم التدريبي، وعضو من الطاقم الطبي وثلاثة أفراد من إدارة النادي ومكلف بمعدات الفريق. ويحتل فريق اتحاد طنجة، الذي كان سيواجه مساء فريق نهضة بركان، الرتبة ما قبل الأخيرة (15) بمجموع 15 نقطة جمعها من ثلاثة انتصارات وستة تعادلات و11 هزيمة في 20 لقاء.

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