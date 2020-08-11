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عدن - ياسمين التهامي - شاهد لقطات جديدة من زوايا أخرى تظهر الدمار في بيروت بعد الانفجار المروع (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت لقطات فيديو جديدة حجم الخراب والدمار الذي وصلت إليه بيروت بعد الانفجار المروع الذي أودى بحياة العشرات وتسبب في تشريد ٣٠٠ ألف شخص. وذكر تقرير ل”abc news”، أن لبنان يعاني ما هو أكثر من ذلك إذ جاء الانفجار في وقت تشهد فيه البلاد زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بكورونا وبالتالي تعيش الدولة أزمة صحية طارئة. وكشف الفيديو عن دمار هائل في البنية التحتية بالمدينة يحتاج إلى مساعدات كبيرة لتجاوز الأزمة الحالية، لذلك دعت العديد من الدول إلى جمع تبرعات عاجلة لمساعدة لبنان. وقد انفجر نحو ٢٧٠٠ طن من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت ما أدى للكارثة واضطر القائمون على إدارة شؤون البلاد إلى نقل المصابين إلى مدن أخرى بعد أن تضررت معظم المستشفيات في محيط الانفجار. وتقول المنظمات الحقوقية إن نحو ٣٠٠ شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، كما أن آلاف الأسر يعيشون في الشوارع بدون مسكن. ت لقطات فيديو جديدة حجم الخراب والدمار الذي وصلت إليه بيروت بعد الانفجار المروع الذي أودى بحياة العشرات وتسبب في تشريد ٣٠٠ ألف شخص. وذكر تقرير ل”abc news”، أن لبنان يعاني ما هو أكثر من ذلك إذ جاء الانفجار في وقت تشهد فيه البلاد زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بكورونا وبالتالي تعيش الدولة أزمة صحية طارئة. وكشف الفيديو عن دمار هائل في البنية التحتية بالمدينة يحتاج إلى مساعدات كبيرة لتجاوز الأزمة الحالية، لذلك دعت العديد من الدول إلى جمع تبرعات عاجلة لمساعدة لبنان. وقد انفجر نحو ٢٧٠٠ طن من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت ما أدى للكارثة واضطر القائمون على إدارة شؤون البلاد إلى نقل المصابين إلى مدن أخرى بعد أن تضررت معظم المستشفيات في محيط الانفجار. وتقول المنظمات الحقوقية إن نحو ٣٠٠ شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، كما أن آلاف الأسر يعيشون في الشوارع بدون مسكن.

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