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عدن - ياسمين التهامي - هذه الأسباب دفعت الشباب في المملكة إلى التأخر في الزواج !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مسح أجرته الهيئة العامة للإحصاء الأسباب التي تدفع الشباب في المملكة إلى التأخر في الزواج. واعتبر 33.89% من الشباب السعودي أن ارتفاع تكاليف المعيشة هو السبب الأهم لتأخره في الزواج، في حين اعتبر أن صعوبة إيجاد مسكن السبب الأقل أهمية بنسبة 3.68%. وشمل المسح الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء بعنوان “تنمية الشباب السعودي للعام 2019″، الفئة العمرية بين 15 و34 سنة. وبحسب المسح، فهناك 8.96 من الإناث يتأخرن في الزواج لعدم رغبتهن في تحمل المسؤولية مقابل 5.19% من الذكور يتأخرون في الزواج للسبب نفسه. ويرى 13.77% من المشاركين في المسح أن لديهم رغبة في الانتهاء من الدراسة، وجاءت نسبة الإناث اللاتي يتأخرن في الزواج لهذا السبب نحو 15.67%، في مقابل 11.95% من الذكور. وجاءت نسبة 6.69% ممن شملهم المسح لهؤلاء الذين يجدون صعوبة في إيجاد شريك مناسب، حيث أرجع 11.70% من الإناث هذا السبب، بينما جاء 1.88% من الذكور في هذا السبب. ويرى 3.68% ممن شملهم المسح صعوبة إيجاد مسكن مناسب هو سبب تأخرهم في الزواج، بينهم 2.90% إناث و4.42 % ذكور. مسح أجرته الهيئة العامة للإحصاء الأسباب التي تدفع الشباب في المملكة إلى التأخر في الزواج. واعتبر 33.89% من الشباب السعودي أن ارتفاع تكاليف المعيشة هو السبب الأهم لتأخره في الزواج، في حين اعتبر أن صعوبة إيجاد مسكن السبب الأقل أهمية بنسبة 3.68%. وشمل المسح الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء بعنوان “تنمية الشباب السعودي للعام 2019″، الفئة العمرية بين 15 و34 سنة. وبحسب المسح، فهناك 8.96 من الإناث يتأخرن في الزواج لعدم رغبتهن في تحمل المسؤولية مقابل 5.19% من الذكور يتأخرون في الزواج للسبب نفسه. ويرى 13.77% من المشاركين في المسح أن لديهم رغبة في الانتهاء من الدراسة، وجاءت نسبة الإناث اللاتي يتأخرن في الزواج لهذا السبب نحو 15.67%، في مقابل 11.95% من الذكور. وجاءت نسبة 6.69% ممن شملهم المسح لهؤلاء الذين يجدون صعوبة في إيجاد شريك مناسب، حيث أرجع 11.70% من الإناث هذا السبب، بينما جاء 1.88% من الذكور في هذا السبب. ويرى 3.68% ممن شملهم المسح صعوبة إيجاد مسكن مناسب هو سبب تأخرهم في الزواج، بينهم 2.90% إناث و4.42 % ذكور.

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