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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي" الكشف عن آخر التطورات الصحية لأمير الكويت !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد تطورات الحالة الصحية لأمير البلاد وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مستقرة وفي تحسن إيجابي. وعبر مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه واطمئنانه، سائلا المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل وبتمام الصحة والعافية وأن يعيده إلى أرض الوطن في القريب العاجل. وكان أمير الكويت قد غادر إلى الولايات المتحدة في يوم 22 يوليو متجها إلى لاستكمال العلاج، وذلك بعد خضوعه يوم 19 يوليو، لعملية جراحية تكللت بنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها. رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد تطورات الحالة الصحية لأمير البلاد وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مستقرة وفي تحسن إيجابي. وعبر مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه واطمئنانه، سائلا المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل وبتمام الصحة والعافية وأن يعيده إلى أرض الوطن في القريب العاجل. وكان أمير الكويت قد غادر إلى الولايات المتحدة في يوم 22 يوليو متجها إلى لاستكمال العلاج، وذلك بعد خضوعه يوم 19 يوليو، لعملية جراحية تكللت بنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.

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