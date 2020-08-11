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عدن - ياسمين التهامي - أغرب ما قاله اليوتيوبر مصطفى حفناوي عن الموت قبل وفاته بـ 15 يوميا !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ة في أوساط اليوتيوب بمصر بعد وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي عن عمر يناهز 25 سنة إثر جلطة في المخ. حالة من الحزن سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي. وأعاد نشطاء نشر تدوينة كتبها الراحل بتاريخ 27 يوليو يتحدث فيها عن الموت . وقال في تدوينته: قرأوا الفاتحة بنية انها لكل ميت معندوش حد يدعيله او يفتكره، كصدقة ة في أوساط اليوتيوب بمصر بعد وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي عن عمر يناهز 25 سنة إثر جلطة في المخ. حالة من الحزن سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي. وأعاد نشطاء نشر تدوينة كتبها الراحل بتاريخ 27 يوليو يتحدث فيها عن الموت . وقال في تدوينته: قرأوا الفاتحة بنية انها لكل ميت معندوش حد يدعيله او يفتكره، كصدقة

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