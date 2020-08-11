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عدن - ياسمين التهامي - انفجار عنيف يستهدف قوات عسكرية على حدود هذه الدولة الخليجية .. والكشف عن علاقة "أصحاب الكهف" (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مصدر أمني عراقي، مساء يوم الاثنين، إن انفجارا وقع قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت. وأضافت المصادر الأمنية أن الانفجار على الحدود بين البلدين نجم عن استهداف جماعة مسلحة قافلة تحمل عتادا للجيش الأمريكي. وأشارت إلى أن تلك الجماعة استهدفت القافلة بعبوة ناسفة. وقال مغردون على موقع "تويتر" إن جماعة "أصحاب أهل الكهف" هاجمت منفذ جريشان على حدود الكويت ودمرت آليات أمريكية، مشيرين إلى أن تلك الجماعة أصدرت بيانا مطبوعا. مصدر أمني عراقي، مساء يوم الاثنين، إن انفجارا وقع قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت. وأضافت المصادر الأمنية أن الانفجار على الحدود بين البلدين نجم عن استهداف جماعة مسلحة قافلة تحمل عتادا للجيش الأمريكي. وأشارت إلى أن تلك الجماعة استهدفت القافلة بعبوة ناسفة. وقال مغردون على موقع "تويتر" إن جماعة "أصحاب أهل الكهف" هاجمت منفذ جريشان على حدود الكويت ودمرت آليات أمريكية، مشيرين إلى أن تلك الجماعة أصدرت بيانا مطبوعا.

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