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عدن - ياسمين التهامي - التقرير الطبي يفجر مفاجأة حول سبب وفاة ‘‘مصطفى حفناوي’’: كان يتعاطى هذا العقار المحظور !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ المستشفى الجوي التخصصي، الذي توفي فيه ”اليوتيوبر“ المصري الشهير مصطفى حفناوي عن الاتهامات الموجهة إليه بأنه تسبب بوفاته، بسبب الإهمال وتشخيص خاطئ من أحد أطبائه. تعاطي الترامادول والمفاجأة التي فجرها المستشفى، هي أن حفناوي دخل المستشفى يوم 5 أغسطس الجاري، وكان يعاني من آلام في البطن، ورفض الحجز في المستشفى موقعا إقرارا على نفسه بمسؤوليته التامة عن خروجه من المستشفى بحالته المرضية التي دخل بها حسبما يظهر المستند. وبين تقرير أنه بعد خروج مصطفى من المستشفى، عاد مرة أخرى إليه وكان وقتها يعاني من آلام حادة في البطن، وتم حجزه وكانت العلامات الحيوية مستقرة، حسب التقرير الطبي، ليتم حجزه في الرعاية المركزة تحت العلاج والملاحظة. وأشار التقرير إلى أن ”المريض له تاريخ مرضي بتعاطي عقار الترامادول، وكونه رياضيا فهو يتعاطى عقار الكورتيزون وامينوسيد وتستوستيرون وسيلدينفافيل“. وذكر التقرير أيضا أن العلامات الحيوية كانت مستقرة. قرر مغادرة المستشفى وأفاد التقرير بأنه بعد حجز المريض، قرر مغادرة المستشفى على مسؤوليته الشخصية، وأنه رفض الحجز بالمستشفى، وكتب في خانة السبب بالتقرير “ الشعور بالتحسن والعودة مرة أخرى عند الشعور بالتعب“. ودون الحفناوي إقرار ”خروج ضد النصح الطبي“، وأنه ناقش حالته الصحية مع الطبيب المعالج ومدرك لعواقب خروجه من المستشفى في هذا الوقت، وأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن الخروج من المستشفى على الرغم من النصيحة الطبية الموجهة من الأطباء. وتوفي اليوتيوبر الشاب مصطفى حفناوي أمس الإثنين، بعد أيام من إصابته بجلطة في المخ، مع ترديد اتهامات للمستشفى بالتشخيص الخاطئ ومكوثه في غيبوبة تحت أجهزة التنفس لعدة أيام حتى وفاته. المستشفى الجوي التخصصي، الذي توفي فيه ”اليوتيوبر“ المصري الشهير مصطفى حفناوي عن الاتهامات الموجهة إليه بأنه تسبب بوفاته، بسبب الإهمال وتشخيص خاطئ من أحد أطبائه. تعاطي الترامادول والمفاجأة التي فجرها المستشفى، هي أن حفناوي دخل المستشفى يوم 5 أغسطس الجاري، وكان يعاني من آلام في البطن، ورفض الحجز في المستشفى موقعا إقرارا على نفسه بمسؤوليته التامة عن خروجه من المستشفى بحالته المرضية التي دخل بها حسبما يظهر المستند. وبين تقرير أنه بعد خروج مصطفى من المستشفى، عاد مرة أخرى إليه وكان وقتها يعاني من آلام حادة في البطن، وتم حجزه وكانت العلامات الحيوية مستقرة، حسب التقرير الطبي، ليتم حجزه في الرعاية المركزة تحت العلاج والملاحظة. وأشار التقرير إلى أن ”المريض له تاريخ مرضي بتعاطي عقار الترامادول، وكونه رياضيا فهو يتعاطى عقار الكورتيزون وامينوسيد وتستوستيرون وسيلدينفافيل“. وذكر التقرير أيضا أن العلامات الحيوية كانت مستقرة. قرر مغادرة المستشفى وأفاد التقرير بأنه بعد حجز المريض، قرر مغادرة المستشفى على مسؤوليته الشخصية، وأنه رفض الحجز بالمستشفى، وكتب في خانة السبب بالتقرير “ الشعور بالتحسن والعودة مرة أخرى عند الشعور بالتعب“. ودون الحفناوي إقرار ”خروج ضد النصح الطبي“، وأنه ناقش حالته الصحية مع الطبيب المعالج ومدرك لعواقب خروجه من المستشفى في هذا الوقت، وأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن الخروج من المستشفى على الرغم من النصيحة الطبية الموجهة من الأطباء. وتوفي اليوتيوبر الشاب مصطفى حفناوي أمس الإثنين، بعد أيام من إصابته بجلطة في المخ، مع ترديد اتهامات للمستشفى بالتشخيص الخاطئ ومكوثه في غيبوبة تحت أجهزة التنفس لعدة أيام حتى وفاته.

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