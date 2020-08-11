شكرا لقرائتكم خبر عن بعد القبض عليه.. شرطة تعز تتعهد بإحالة غزوان المخلافي للمحاكمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت شرطة تعز مساء اليوم ، تفاصيل القبض على غزوان المخلافي ومطلوبين آخرين في حي الروضة شمال المدينة.

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وأوضحت في بيان حصل ""الخليج 365" " على نسخة منه، أن الحملة الأمنية تمكنت من ضبط المدعو غزوان المخلافي بعد أن تم محاصرته من قبل الحملة الأمنية المشتركة في منطقة الروضة وإجباره على التسليم .

وأوضحت أن المدعو غزوان كان قد بدأ بمقاومة الحملة الأمنية إلى أنه أُرغم على تسليم نفسه بفعل صرامة الحملة الأمنية والتي أجبرته على تسليم نفسه.

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وأشارت إلى ضبط الحملة الأمنية المدعوَين ماجد الأعرج وعمر الشرعبي والمطلوبين أمنيا على خلفية عددً من القضايا المخلة بالأمن والاستقرار.

وأضاف المصدر الأمني أنه تم ايداع المطلوبين أمنيا السجن وستتم احالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع تجاه جرائمهم التي ارتكبوها وإقلاقهم للأمن والسكينة العامة.

وأكد المصدر الأمني بأن الحملة الأمنية مستمرة في أداء مهامها ولن تتراجع حتى تحقيق كافة الأهداف وإلقاء القبض على جميع المطلوبين أمنيا وإحالتهم للقضاء وبسط هيبة الدولة ونفوذها في كل شبر من مدينة تعز ومناطقها المحررة

وأمس الاثنين، دانت منظمات حقوقية، الجرائم التي تمارسها عصابات مسلحة خارجة عن القانون في مدينة تعز، وما نتج عنها من إعدامات خارج القانون طالت مدنيين عزل بينهم طفل أمس الأول الأحد.

وشددت 13 منظمة في بيان مشترك، على ضرورة القبض على العصابات المتقاتلة في مدينة تعز والتي تسببت بمقتل عدد من المدنيين خلال صراعها أمس الأول الأحد، وتسليمها للعدالة وإنزال أقصى العقوبات ضدها بما يضمن ردع كل من تسول نفسه إزهاق أرواح المدنيين والعبث بالأمن العام.

وسقط أمس الأول الأحد، 4 قتلى وأصيب 7 آخرين أغلبهم مدنيين، في اشتباكات اندلعت وسط مدينة تعز بعد أيام من سقوط قتيل و13 جريحاً في حادثتين منفصلتين في المحافظة.