شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الثلاثاء، تسجيل (5) حالات إصابة جديدة جميعها في حضرموت .

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واضافت اللجنة في تغريدة لها، أنه تم تسجيل (5) حالات وفاة منها 4 حالات في حضرموت وحالة في شبوة .. مشيرة إلى أنه تم تسجيل (4) حالات شفاء جميعها في لحج .

بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1831) منها (523) وفاة و(919) تعافي