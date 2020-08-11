اخبار الخليج / اخبار اليمن

تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في حضرموت

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في حضرموت

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء ، اليوم الثلاثاء، تسجيل (5) حالات إصابة جديدة جميعها في حضرموت .

Advertisements

 

واضافت اللجنة في تغريدة لها، أنه تم تسجيل (5) حالات وفاة منها 4 حالات في حضرموت وحالة في شبوة .. مشيرة إلى أنه تم تسجيل (4) حالات شفاء جميعها في لحج .

 

بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1831) منها (523) وفاة و(919)  تعافي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا