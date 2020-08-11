شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمين عام مجلس التعاون يدعو لتمكين فريق الخبراء من معاينة الناقلة "صافر" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 دعا أمین عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور نایف الحجرف الیوم الثلاثاء الى الاسراع بتمكین فریق الخبراء من معاینة ناقلة النفط (صافر) في الیمن لتفادي وقوع كارثة بیئیة خطیرة في البحر الاحمر.

Advertisements وقالت الامانة العامة لمجلس التعاون في بیان ان الحجرف التقى بمبعوث أمین عام الأمم المتحدة إلى الیمن مارتن غریفیث لبحث آخر التطورات التي یشھدھا الیمن. واضاف البیان "ان الحجرف أكد في اللقاء موقف مجلس التعاون بشأن دعم إنھاء الأزمة الیمنیة من خلال الحل السیاسي وفق المرجعیات المتمثلة في المبادرة الخلیجیة وآلیتھا التنفیذیة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن 2216 ودعم اتفاق الریاض". ورحب الحجرف بالخطوات التي اتخذت لتنفیذ اتفاق الریاض وتشكیل حكومة جدیدة لتحقیق تطلعات الشعب الیمني.. معبرا عن التقدیر لجھود المبعوث الأممي لإنھاء الأزمة الیمنیة وفق المرجعیات الثلاث.

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