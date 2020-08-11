مركز الملك سلمان ينفذ مشروعين بمحافظتي حجة وتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروعين في القطاع الصحي والمجتمعي بمحافظتي حجة وتعز.



ووقع المركز ممثلا بمساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، اليوم في الرياض، مشروعاً تنفيذياً لتجهيز وتشغيل العيادة الطبية المتنقلة في مخيم وعلان بمديرية حرض في محافظة حجة، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

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واضح مساعد مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله الوادعي أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمة الرعاية الصحية التكاملية للمستفيدين، وتقديم خدمة علاج الإصابات والضماد، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات الطبية، وإنقاذ الحياة والمحافظة على استمرارها، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة بالمواقع المستهدفة، فضلا عن تأمين الخدمات الصحية الطارئة.

ومن جهة أخرى، استكمل مركز الملك سلمان بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أعمال إعادة تأهيل وتجهيز مركز الإنزال السمكي في مديريتي ذباب والمخا بمحافظة تعز، الذي يستفيد منه أكثر من 8 ألف و 400 أسرة.

ويأتي ذلك ضمن أنشطة مشروع الدعم الطارئ لسُبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر تضررًا في اليمن، وسيساعد الأسر من مجتمعات الصيد التي تعتمد على البحر في تأمين رزقها، كما سيمكنها من مزاولة مهنة الصيد وتسويق منتجاتها من المركز بدلًا من السفر لمسافات طويلة وتكبّد العناء في البحث عن مراكز إنزال أخرى بعيدة.

وينفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة، مشروع الدعم الطارئ لسُبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر تضررًا في ست محافظات يمنية، هي: تعز، ولحج، وأبين، والضالع، وحجة وعمران، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوفير سبل العيش لـ 70 الف أسرة يمنية، وفقًا لاحتياجات سُبل عيش السكان الذين يقطنون في المناطق الريفية من خلال ثلاثة أنواع من التدخلات، بما في ذلك إنتاج الدواجن، والدعم النقدي، وتحسين الإنتاج الحيواني والزراعي، وتحسين ظروف المعيشة للفئات المتضررة التي تعيش في المناطق الساحلية في اليمن من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الإنتاجية لمصايد الأسماك.