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سماء حضرموت على موعد مع ذروة تساقط شهب البرشاويات مساء اليوم

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اليمن العربي - حضرموت 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

سماء حضرموت على موعد مع ذروة تساقط شهب البرشاويات مساء اليوم

الخليج 365 - حضرموت

قال الخبير الفلكي م/ عبدالرحمن حميد ان سماء حضرموت على موعد مع ذروة تساقط شهب البرشاويات مساءا اليوم الثلاثاء .

 

واوضح عبدالرحمن ان الارض تدخل اليوم الى مساء الغد ذروة تساقط شهب البرشاويات ستزين السماء ليلا .

 

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مؤكدا ان الشهب يمكن مشاهدتها بوضوح في المدن والقرى منخفضة الاضاءة الكهربائية وصحوه من السحب حيث تكون السماء ذو وضوح عالي .

 

واضاف عبدالرحمن : يمكنكم الاستمتاع بمشاهدتها حيث تتباعد مواعيد سقوطها المستمر في الساعة وبعضها يتساقط على شكل مجموعات واحيانا منفردة

 

موضحا ان سبب هذه الشهب هو بقايا مذنب سويفت تتل المكتشف في 1862م

ولامخاطر منها حيث انها تحترق سريعا في الاحتكاك مع طبقات الغلاف الجوي .

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