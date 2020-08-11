سماء حضرموت على موعد مع ذروة تساقط شهب البرشاويات مساء اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الخليج 365 - حضرموت قال الخبير الفلكي م/ عبدالرحمن حميد ان سماء حضرموت على موعد مع ذروة تساقط شهب البرشاويات مساءا اليوم الثلاثاء .

واوضح عبدالرحمن ان الارض تدخل اليوم الى مساء الغد ذروة تساقط شهب البرشاويات ستزين السماء ليلا . Advertisements مؤكدا ان الشهب يمكن مشاهدتها بوضوح في المدن والقرى منخفضة الاضاءة الكهربائية وصحوه من السحب حيث تكون السماء ذو وضوح عالي . واضاف عبدالرحمن : يمكنكم الاستمتاع بمشاهدتها حيث تتباعد مواعيد سقوطها المستمر في الساعة وبعضها يتساقط على شكل مجموعات واحيانا منفردة موضحا ان سبب هذه الشهب هو بقايا مذنب سويفت تتل المكتشف في 1862م ولامخاطر منها حيث انها تحترق سريعا في الاحتكاك مع طبقات الغلاف الجوي .

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