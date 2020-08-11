شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة : محافظ عدن الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي وأقسم بالحفاظ على الوحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدى محافظ محافظة عدن الجديد ، أحمد لملس ، اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020م ، اليمين الدستورية ، أمام فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ، كمحافظا لمحافظ عدن.

ووقف المحافظ لملس أمام الرئيس هادي ، وأقسم بالله أن يحافظ على الوحدة اليمنية. وكانت مصادر قد كشفت أن إجازة العيد هي من تسبب في عدم أداء محافظ عدن، أحمد حامد لملس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي في الرياض.

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وأضافت، أن من أسباب تأخر أداء لملس اليمين الدستوري أيضا، انتقال أعضاء الوفد الحكومي المفاوض في الرياض إلى العاصمة المصرية القاهرة ، لقضاء إجازة العيد مع أسرهم ، فيما انتقل أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي ، إلى أبوظبي.

وكانت السعودية قد اعلنت عن آلية تسريع اتفاق الرياض ووافقت عليه الشرعية والانتقالي، اعقب ذلك تكليف معين عبد الملك بتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما، وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن، وتخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية.