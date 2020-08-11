عاجل: وفاة الفنان ''عادل إمام'' بعد اصابتة بفيروس كورونا .. (الحقيقة الكاملة)

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان ''عادل إمام'' بعد اصابتة بفيروس كورونا .. (الحقيقة الكاملة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت العديد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وروجت هذة الاخبار لوفاة “الزعيم” عادل إمام بعد اصابتة بفيروس كورونا COVID-19، حيث انتشرت في بداية الأمر عبر صفحات الفيسبوك والتويتر وانتقلت خلال وقت قصير إلى عدد كبير من المواقع “الصفراء”.

من جهته، أشار نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي إلى أن شائعة وفاة الفنان عادل إمام، “مغرضة ومتكررة”، خاصة مع تكرارها قرابة الـ 10 مرات خلال العام الجاري فقط. من جهة أخرى، فقد احتفلت اسرة الزعيم عادل امام بعيد ميلادة الثمانين.