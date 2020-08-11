شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الراقصة العراقية الشهيرة "البرتقالة" .. شاهدو شبيتها التي ظهرت اليوم على قناة MBC ..شاركت في مسابقة ذا فويس وبدت كأنها حورية من الجنة ..الفنان عاصي الحلاني لم يستطع مسك اعصابه أمام جمالها الشديد فكانت النهاية مفاجئة للجميع .."فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعادت قناة MBC نشر مقاطع فيديو ولقطات من المواسم السابقة لبرنامج #MBCTheVoice ، واظهرت مواهب ابرز المتسابقين الذين شاركو في البرنامج في مواسمه السابقة . وكان ابرز المتسابقين الذين اعادت قناة MBC نشر بعض الاغاني التي شارك فيها في حلقات البرنامج "الموسم الرابع" ، هي الفنانة العراقية "دموع" ، والتي اسرت لجنة التحكيم بصوتها الشجي وحصلت على اعلى نسبة تصويت وفازت بلقب الموسم . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • هل تذكرون الراقصة العراقية الشهيرة "البرتقالة" .. شاهدو شبيتها التي ظهرت اليوم على قناة MBC ..شاركت في مسابقة ذا فويس وبدت كأنها حورية من الجنة ..الفنان عاصي الحلاني لم يستطع مسك اعصابه أمام جمالها الشديد فكانت النهاية مفاجئة للجميع .."فيديو" • هل تذكرون زوجة العقيد معتز في مسلسل باب الحارة... شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم.. ارتدت ملابس النوم وكشفت عن صدرها بشكل صادم • ملخص مباراة الهلال والفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .. شاهد المفاجأة التي حدثت ولم ينتبه لها الحكم وغيرت مجريات اللقاء .."فيديو" • إعلامية سعودية جديدة تظهر على قناة العربية .. وصفت بأنها تملك أجمل شفاه بالوطن العربي ..(شاهد الصور) • عاجـــل : قرار سعودي جديد للمواطنين والمقيمين.. إذا تجاوزت هذة السرعة اثناء قيادتك للسيارة فسوف تدفع 20000ريال على الفور • ظهور صارخ كأنها حورية من الجنة .. شاهد الملابس المثيرة التي ارتدتها مذيعة قناة الجزيرة "علا الفارس" في آخر اطلالة لها ... (صور) Advertisements • هذة الفتاة السعودية وقعت في شباك أحد المغتربين فخدعها بطريقة لاتخطر على بال أحد وتزوجها وأنجب منها .. وبعد ثمان سنوات حدثت مفاجئة مرعبة صعقت الجميع ..شاهد • أسد يقترب ببطئ شديد من عشيقتة "اللبوة" وهي نائمة على ظهرها ويقوم بممارس رغبته معها أمام الزوار؟! وعندما استيقظت كانت النهاية صادمة وحدثت مفاجئة لم يتوقعها أحد ! (شاهد الفيديو) • هذا الشراب الذي تتناوله كل يوم سبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم وحدوث النوبة القلبية ..توقف عن تناوله الأن وعش مرتاح البال • اربعة تطبيقات اذا كانت موجودة على هاتفك قم بحذفها سريعا قبل أن تدمر حياتك ... (شاهد هذا الفيديو الخطير والمرعب) • هل تخيلتم شكل الفنانة هيفاء وهبي وهي بدون مكياج.. شاهدو المفاجأة الصادمة التي نشرتها اليوم .. صور • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- وعرفت الفنانة دموع تحسين خلال البرنامج بخامة صوتها النادرة، حيث وصفتها الفنانة أحلام بعروستي العراقية وكذا بالحصان الرابح.

وشهد الموسم الرابع من البرنامج تغيير كلي في مقدميه ليتولى تقديمه كل من نادرين فرج مقدمة فقرة أرابز غوت تالنت إكسترا في الموسمين الثالث والرابع ، وإي تي تي بالعربي وبدر ال زيدان مقدم صباح الخير ياعرق حاليا وإي تي بالعربي سابقا .

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كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون الراقصة العراقية الشهيرة "البرتقالة" .. شاهدو شبيتها التي ظهرت اليوم على قناة MBC ..شاركت في مسابقة ذا فويس وبدت كأنها حورية من الجنة ..الفنان عاصي الحلاني لم يستطع مسك اعصابه أمام جمالها الشديد فكانت النهاية مفاجئة للجميع .."فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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