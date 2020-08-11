شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد ..من هي الفنانة المثيرة التي تمنى الزعيم " عادل إمام " أن يحط رأسه على صدرها .."فيديو " والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو للفنان عادل إمام من فلم "بوبوس". وظهر الزعيم عادل إمام بالمقطع وهو يشاهد الفنانة " يسرا " ترقص بالكبارية ويقول لمن حوله : "ياسلام لو نحط راسنا على صدرها " ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • هل تذكرون الراقصة العراقية الشهيرة "البرتقالة" .. شاهدو شبيتها التي ظهرت اليوم على قناة MBC ..شاركت في مسابقة ذا فويس وبدت كأنها حورية من الجنة ..الفنان عاصي الحلاني لم يستطع مسك اعصابه أمام جمالها الشديد فكانت النهاية مفاجئة للجميع .."فيديو" • هل تذكرون زوجة العقيد معتز في مسلسل باب الحارة... شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم.. ارتدت ملابس النوم وكشفت عن صدرها بشكل صادم • ملخص مباراة الهلال والفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .. شاهد المفاجأة التي حدثت ولم ينتبه لها الحكم وغيرت مجريات اللقاء .."فيديو" • إعلامية سعودية جديدة تظهر على قناة العربية .. وصفت بأنها تملك أجمل شفاه بالوطن العربي ..(شاهد الصور) • عاجـــل : قرار سعودي جديد للمواطنين والمقيمين.. إذا تجاوزت هذة السرعة اثناء قيادتك للسيارة فسوف تدفع 20000ريال على الفور • ظهور صارخ كأنها حورية من الجنة .. شاهد الملابس المثيرة التي ارتدتها مذيعة قناة الجزيرة "علا الفارس" في آخر اطلالة لها ... (صور) Advertisements • هذة الفتاة السعودية وقعت في شباك أحد المغتربين فخدعها بطريقة لاتخطر على بال أحد وتزوجها وأنجب منها .. وبعد ثمان سنوات حدثت مفاجئة مرعبة صعقت الجميع ..شاهد • أسد يقترب ببطئ شديد من عشيقتة "اللبوة" وهي نائمة على ظهرها ويقوم بممارس رغبته معها أمام الزوار؟! وعندما استيقظت كانت النهاية صادمة وحدثت مفاجئة لم يتوقعها أحد ! (شاهد الفيديو) • هذا الشراب الذي تتناوله كل يوم سبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم وحدوث النوبة القلبية ..توقف عن تناوله الأن وعش مرتاح البال • اربعة تطبيقات اذا كانت موجودة على هاتفك قم بحذفها سريعا قبل أن تدمر حياتك ... (شاهد هذا الفيديو الخطير والمرعب) • هل تخيلتم شكل الفنانة هيفاء وهبي وهي بدون مكياج.. شاهدو المفاجأة الصادمة التي نشرتها اليوم .. صور • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد -----------------------

وفلم بوبوس الذي تم انتاجة في العام 2009 ، هو فيلم كوميدي مصري ، من بطولة عادل امام ويسرا والفنان الراحل حسن حسني وغيرهم من الممثلين الشباب. ويتحدث الفلم عن آثار الازمة الاقتصادية العالمية على رجال الاعمال والمجتمع وما يدور في ردهات رجال الاعمال في اطار كوميدي واجتماعي .

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