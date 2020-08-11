تعز: وقفة احتجاجية للمطالبة بفرض الأمن وضبط المطلوبين

نفذ العشرات من سكان حي الواقش بمديرية القاهرة وسط مدينة تعز، الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بفرض الأمن والاستقرار.

وندد المشاركون بأحداث الأحد الماضي، والتي تسببت بإقلاق السكينة العامة وراح ضحيتها 3 مدنيين بينهم الطفل "أيهم".

ورفع المشاركون في الوقفة لا فتات وشعارات كتبت عليها: " لا لاقتحام المنازل" و "لا للعنف ضد الأطفال".

وطالب المحتجون بفرض الأمن والاستقرار وإحالة المتورطين في أحداث الأحد إلى القضاء لينالوا جزاهم الرادع.

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والأحد، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر مسلحة تتبع المدعو غزوان المخلافي وأخرى تتبع المدعو عبدالرحمن غدر الشرعبي في جولة سنان بمنطقة عصيفرة شمال مدينة تعز ثم امتدت لتصل إلى شارع المغتربين.

وأدانت 13 منظمة حقوقية أهلية، ما وصفتها بـ"أعمال الفوضى والأحداث الدامية" التي شهدتها مدينة تعز، مطالبة الأجهزة الأمنية في المحافظة بحماية المدنيين وسرعة إلقاء القبض على الجناة وتسليمهم للعدالة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شرطة تعز، بدء حملة أمنية لملاحقة وضبط المطلوبين أمنيا.

