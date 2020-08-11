شكرا لبحثكم عن خبر إطلاق سراح مسؤول كبير في عدن بعد ساعات من التحفظ عليه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية من العاصمة المؤقته عدن ان السلطات الأمنية قامت عصر اليوم بإطلاق سراح مدير المؤسسة العامة للمياه المهندس فتحي السقاف عقب إعتقال أستمر يوم. وأكدت المصادربأن السقاف عاد إلى منزله عصر اليوم الثلاثاء بعد إطلاق سراحه من السلطات الأمنية. وكانت قوة تابعة لأوسان العنشلي قائد كتائب الصاعقة في امن عدن قامت يوم امس باعتقال السقاف أثناء تواجده في حقل بئر أحمد ونقلوه إلى التواهي للقاء باللواء أحمد سعيد بن بريك الذي أمر بالتحفظ عليه لوجود أوامر من النيابة بتوقيفه حسب قول بن بريك.

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