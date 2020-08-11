شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : الرئيس هادي يغادر الرياض إلى الولايات المتحدة الأمريكية .. الليلة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال موقع ابابيل نت الاخباري نقلا عن ما اسماها مصادر محلية القول ان الرئيس هادي تعرض لوعكة صحية عقب ظهوره اليوم اثناء تأدية محافظ عدن الجديد اليمين الدستورية امامه.
وبحسب المصادر ذاتها قال الموقع ان ترتيبات تجري لنقل رئيس الجمهورية الى الولايات المتحدة الامريكية لاجراء بعض الفحوصات.
ورجحت المصادر ان يغادر هادي الرياض الليلة.. او غدا وذلك بعد تدهور حالته الصحية حيث يعاني من مشاكل في القلب.
ولم يصدر حتي اللحظة بيان رسمي عن جهة مسؤولة تكشف عن الوضع الصحي للرئيس هادي.
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