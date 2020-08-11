شكرا لبحثكم عن خبر البكري يوجه بالعودة المتدرجة للأنشطة الرياضية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الرياض ـ سبأنت

وجه وزير الشباب والرياضة نايف البكري اليوم بالاستعداد للعودة المتدرجة للأنشطة الرياضية والشبابية على مستوى الجمهورية بشكل عام خلال الايام المقبلة، مع التقيد بالتعليمات الاحترازية المقرة من اللجنة العليا للطوارئ الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

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وكانت الوزارة أوقفت كافة الانشطة الرياضية مطلع مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

وأوضح الوزير ان العودة ستكون متدرجة بحسب ما تم اقراره من تصور مرفوع من قطاعي الرياضة والشباب في الوزارة بالتنسيق مع لجنة الطوارئ ووزارة الصحة لبحث المحاذير الصحية والبرتوكولات التي سيكون على الجميع الالتزام بها، والجلوس مع الاتحادات الرياضية لبحث امكانية اقامة بعض البطولات في عدد من الألعاب.

وأكد ان مكاتب الوزارة في المحافظات سيكون لها حق تقدير الحالة الصحية والتصرف وفقا لذلك بعد التشاور مع قيادة الوزارة والسلطة المحلية.