شكرا لبحثكم عن خبر تعميم هام صادر عن الخطوط الجوية اليمنية للمسافرين الى القاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت الخطوط الجوية اليمنية تنويه هام للمسافرين الى جمهورية مصر العربية عن إجراءات ضرورية جديدة. Advertisements وأكدت الشركة في التنويه الموجه الى المسافرين على ضرورة عمل فحص كورونا سلبي صادر خلال مدة زمنية لاتزيد عن 72 ساعة من السفر. واشارت " ان هذا الاجراء سيبدأ من تاريخ 15 اغسطس الجاري وفقا للتعميم الصادر من وزارة الطيران المصرية.

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