شكرا لبحثكم عن خبر تطورات طارئة في مقتل زوجة مغترب بالسعودية بعد خروجها من محل للصرافة بصنعاء ..اعتقال احد القتلة..وشاهد عيان يسرع بسقوط " سائق التاكسي " المجرم !(حصري) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر أمنية بصنعاء عن اعتقال أحد افراد العصابة التي استدرجت امرأة شابه اثناء توجهها الى محل للصرافة لاستلام حوالة مالية ارسلها اليها زوجها المغترب في السعودية .

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وقالت المصادر" أن السلطات الأمنية بصنعاء سارعت بالقيام بتحريات مكثفة وتمكنت من الوصول الى أحد افراد العصابة مؤكدا أن يجري حاليا تعقب بقية افراد العصابة وسائق التاكسي الذين قتلوا الفتاة النازحة من الحديدة للاقامة بصنعاء .

واشارت المصادر الى أن افادات ادلي بها شاهد عيان وهو نجل شقيقة الفتاة الضحية الذي رافقها الى محل الصرافة ستسهم في التسريع بالفبض على سائق التاكسي الذي استدرجها بدافع السرقة وارتكب مع اخرين جريمة القتل.