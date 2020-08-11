شكرا لبحثكم عن خبر " تعميم " "هام " من البنك المركزي بصنعاء الى كافة البنوك التجارية بالعاصمة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر بنك صنعاء الذي تديره مليشيا الحوثي، تعميم هام بشأن الدولار الأمريكي.

وتضمن التعميم الموجه إلى كافة البنوك، بشأن المقاصة للعملات الأجنبية النقدية والتسوية بين البنوك فتح عمليات المقاصة و التسويات المالية المباشرة التي يتم تنفيذها بين البنوك والمتعلقة بتعاملات البنوك فيما بينها أو بين عملاء البنوك، وتم إعادة التأهيل التقني والتطوير لغرفة المقاصة بالبنك المركزي وربطها آلياً بالبنوك، إبتداءً من اليوم الموافق 10-8-2020م.

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ونوه البنك بأن توريدات البنوك بالدولار إلى حساباتها النقدية طرف البنك المركزي يجب أن تكون من الفئة البيضاء فقط المقبولة للتداول (غير مقطعة).

والزم التعميم جميع البنوك بقبول إيداعات عملائها من الفئة البيضاء للدولار الأمريكي. وكان البنك المركزي اليمني بعدن وكذلك بنك صنعاء وجها في وقت سابق، بضرورة التعامل بالدولار إصدار 2006 دون أي نقص في السعر عن باقي الفئات بسبب تاريخ الاصدار.