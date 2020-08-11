شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يطلع على تأهيل الطرق المتضررة من الحالات المدارية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، على مستوى تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل الطرق في مديريات المهرة المتضررة من الحالات المدارية المتعاقبة خلال الفترة الأخيرة منذ إعصاري ماكونو ولبان.



وثمن محافظ المهرة، الجهود المبذولة من جانب الجهات المختصة والجهة المنفذة للمشاريع، والإسهامات الكبيرة للشركة في أعمال تأهيل وشق الطرقات، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد .. داعياً رجال الأعمال المهريين إلى مساندة الجهود التي تبذلها السلطة المحلية والقطاع الخاص لخدمة المواطنين.

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