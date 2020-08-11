شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح أربعة مشاريع تنموية بمديرية الحوطة بتمويل منظمة كير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح محافظ لحج اللواء الركن أحمد تركي, اليوم، أربعة مشاريع تنموية في قطاعات الإدارة المحلية، والصحة، والتعليم، والرياضة بمديرية الحوطة.



حيث افتتح الوحدة الصحية في منطقة الدباء، وإعادة تأهيل وترميم نادي الطليعة الرياضي والثقافي، وتأهيل وترميم مختبر مدرسة خديجة للبنات، وإضافة ثمانية مكاتب إدارية لمبنى السلطة المحلية، بتمويل من منظمة "كير" والسلطة المحلية بمديرية الحوطة.

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