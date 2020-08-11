هكذا تم إلقاء القبض على سفاح انماء ( الإسم والمكان )

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

الخليج 365 - الضالع

أعلنت السلطات الأمنية بمحافظة الضالع ان مواطنين بالمحافظة ألقوا القبض على سفاح انماء وقاموا بتسليمه للجهات الأمنية.



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وقال شهود عيان في محافظة الضالع ان مواطنون تمكنوا من القاء القبض على سفاح انماء اثناء اختباءه في " وادي لقروع " وهو وادي مجاور لقرية (الصلئة) وهي قرية مرتكب الجريمة.

وكانت قد شهدت مدينة عدن جريمة بشعة هزت الرأي العام اثناء قيام المدعو " قاسم أحمد البن " بطعن عمه وذبح زوجة عمه وطفلتيها بالسكين