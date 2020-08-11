شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل الرئيس هادي يتعرض لوعكة صحية خطيرة اليوم ويقرر السفر الي امريكا للعلاج...ومصادر تكشف السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان الرئيس هادي تعرض لوعكة صحية عقب ظهوره اليوم اثناء تأدية محافظ عدن الجديد اليمين الدستورية امامه.

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وحسب المصادر ان ترتيبات تجري لنقل رئيس الجمهورية الى الولايات المتحدة الامريكية لاجراء بعض الفحوصات.

ورجحت المصادر ان يغادر هادي الرياض الليلة.. او غدا وذلك بعد تدهور حالته الصحية حيث يعاني من مشاكل في القلب.

ولم يصدر حتي اللحظة بيان رسمي عن جهة مسؤولة تكشف عن الوضع الصحي للرئيس هادي.