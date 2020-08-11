شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني وأبطال القبائل يتمكنوا من إستدراج كتيبة الولاية بكامل عتادها وإبادتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية ، اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020م ، أن قوات الجيش مسنوده برجال المقاومة الشعبية من أبطال القبائل في البيضاء ، تمكنوا من إباده كتيبة كاملة في جبهة هرج .

وأضاف المصدر أن الكتيبة التى تم إبادتها ، قوامها تقريبا 80 فرداً مسنودة بمدرعات بي ام بي وأطقم مدججه بالأسلحة وتم عمل كمين محكم وإبادتها.

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وقال المصدر الخاص ، أن الكتيبة تدعى كتيبة الولاية تم تشكيلها من الشباب الذي غرر بهم وحضروا إحتفاليات الحوثيين بعيد الغدير وويوم الولاية.

وختم المصدر القول أن الجيش ورجال القبائل تمكنوا من إباده الكتيبة وتدمير الياتها رغم وجود طائرات بدون طيار قامت بإسناد الحوثيين يبدوا إنها تتبع التحالف.