شكرا لمتابعة خبر عن السعودية تستدعي الوزير صالح الجبوني ووصول طائرة خاصة لنقله إلى الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علمت صحيفة "عدن الغد" ، اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020م ، من مصادر خاص بها ، عن وصول طائرة سعودية خاصة ، إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

وبحسب المصادر للصحيفة فان الطائرة السعودية وصلت بهدف نقل الوزير صالح الجبواني إلى العاصمة السعودية الرياض ، بناء على دعوة سعودية خاصة.

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وأشارت المصادر إلى ان الوزير الجبواني ، غادر على متن تلك الطائرة صوب العاصمة السعودية الرياض.