 هل تذكرون زوجة العقيد معتز في مسلسل باب الحارة... شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم.. ارتدت ملابس النوم وكشفت عن صدرها بشكل صادم

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت نجمة باب الحارة الشهيرة ’’سارة’’ المعروفة بدورها المميز ، زوجة ”العكيد معتز” ، الفنانة السورية "كندا حنا" ، مجموعة صور حديثة عبر صفحتها على الانستجرام بدت فيها مختلفة كلياً بستايل جديد ولكنه يناسبها كثيرا ، ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن .

حيث ظهرت الفنانة كندا حنا ، بالصور وهي تشبه ممثلات هوليوود السمراوات الجميلات بشعرها الكيرلي ومكياجها الساحر والداكن.

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وارتدت الفنانة "كندا حنا" فستان ناعم جدا ، باللون الزهر البارد مكشوف الصدر والتقطت الصورة بعفوية.

وارفقت الفنانة كيندا حنا صورها بتعليق قالت فيه: "كيف عم تقضوا الوقت بالحجر الصحي، يومي بيمرق بسرعة مع الفارس والكتاكيت بين رياضة ومدرسة اون لاين لعب أفلام، ومبارح قررت اعمل مكياج وشعر وغير جو بالبيت وقلت بمسي عليكن".