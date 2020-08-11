بدء توزيع المعونات للمتضررين من السيول في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

الخليج 365 - الحديدة

دشن محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، اليوم، توزيع المساعدات الطارئة لمتضرري السيول في مخيمات النازحين بالحديدة، والمقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وخلال التوزيع في مخيم بني جابر الواقع في مديرية الخوخة جنوب المحافظة، أشاد المحافظ بالدور الكبير الذي يوليه المركز من خلال برامج التدخلات الطارئة لاغاثة المتضررين من السيول والتي سيكون لها بالغ الاثر في التعافي المبكر للمتضررين.

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وشارك وكيل المحافظة وليد القديمي، الفريق الميداني، في توزيع المساعدات بمخيم الحيمة التابع لمديرية التحيتا.

وتسببت الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها مناطق واسعة في المديريات المحررة، إلى تدمير منازل وتضرر مخيمات للنازحين.