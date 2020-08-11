شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة قضايا الخدمات العامة في مديرية شبام حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش اجتماع بسيئون، برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش اليوم، القضايا الخدمية والصحية بمديرية شبام وسبل معالجتها.

Advertisements واستعرض مدير المديرية عبدالوهاب جابر، جهود السلطة المحلية في معالجة الاضرار التي خلفتها السيول والامطار، مشيرا الى ان المديرية بحاجة الى تدخلات عاجلة لمعالجة مجاري السيول وازالة الاتربة التي تعيق حركة المركبات بالطرق العامة والفرعية. وتطرق الاجتماع الى احتياجات القطاع الصحي، وكلف الوكيل الكثيري مكتب الصحة برفع خطة تطويرية لكافة اقسام مستشفى شبام.

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